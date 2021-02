Nach Hausdurchsuchung bei Blümel: ÖVP fordert Reform bei Justiz

Wien – Kurzfristig wurde von der ÖVP zu einer Pressekonferenz geladen. Verfassungsministerin Karoline Edtstadler sollte Auskunft geben über den Bundesstaatsanwalt. Diese Einrichtung einer unabhängigen obersten Weisungsspitze wurde jahrelang von der ÖVP abgelehnt. Jetzt, im Zuge der Hausdurchsuchung bei Finanzminister Gernot Blümel und der anhaltenden ÖVP-Angriffe auf die Korruptionsstaatsanwaltschaft, fordert die ÖVP ebendiese Bundesstaatsanwaltschaft seit Beginn der Woche. Also naheliegend, dass Edt­stadler, sie war selbst Richterin, Details zur ÖVP-Vorstellung bekannt geben werde. Doch die versammelten Journalisten wurden auch nach mehrmaligen Nachfragen nicht darüber in Kenntnis gesetzt, welche Vorgaben die ÖVP für diesen Bundesstaatsanwalt erfüllt sehen will. Weder über Ausstattung, Kompetenz noch über die Bestellung wollte Edtstadler Auskunft geben.