White Cube und Black Box: Neuer Kunstraum entsteht in neuem Raiqa

2019 widmete das mumok in Wien Dorit Margreiter eine umfassende Personale, in der die Künstlerin einen ganzen Raum zur künstlerischen Installation umwandelte. Zu sehen darin: ihr Film „Mirror Maze“.

Innsbruck – Ein neuer Raum für die Kunst wird entstehen, das hieß es schon 2019, als mit dem Abbruch des Hauptsitzes der Raiffeisen-Landesbank in der Innsbrucker Adamgasse feststand, dass auch die RLB-Kunstbrücke in ihrer ursprünglichen Form ein Ende finden wird. Anfang 2020 wurde das Raiqa vorgestellt, wie das Areal zwischen Bahnhof und Adamgasse in Zukunft heißen wird. Nicht nur eine Bank, sondern ein ganzes Quartier lassen die Architekten Pichler & Traupmann entstehen – Hotel und Sky-Bar inklusive. Kostenpunkt für das Prestigeprojekt: 140 Millionen Euro.