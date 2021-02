Diskussion um Schutz alter Bauten in Imst

Zuletzt hatte der Imster Bauhistoriker Stefan Handle kritisiert, dass die Stadtpolitik den Besitzern schützenswerter Liegenschaftsobjekte zu wenig dabei unter die Arme greife, die historische Substan­z zu schützen. „Der Erhalt des Ensembles in der Vogelhändlergasse hätte jegliche Anstrengung gerechtfertigt“, bedauert Handle auf Anfrage der TT.

Der Architekt und Mitbesitzer in der Vogelhändlergasse Dietmar Ewerz pocht indes auf „ein Miteinander ohne erhobenen Zeigefinger“. Der aktuell im Rohbau befindliche, von Ewerz geplante Neubau weis­e eine ­Lochfassade auf, sei giebelständig und stelle eine „moderne Interpretation“ des Vorgängergebäudes dar. „Ohn­e den Willen des Bauherrn geht nichts“, unterstreicht Ewerz. Auch würden der Bauzustand eines Gebäudes und mögliche Fördermittel eine Rolle spielen. Geschichte bedeute auch Veränderung und in einer Diskussion müssten Kompromisse zulässig sein, so Ewerz.