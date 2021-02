Stadt Kufstein fördert neue Ideen und Unternehmer

Bürgermeister Martin Krumschnabel ist vom Mehrwert der prämierten Konzepte für die Stadt überzeugt. Der 1. Platz geht an Roland Stahl und Dietfried Feichtner für ihr Konzept „Homebase Fashion & Sports“, der 2. Platz an „Quart Store“ von Piercerin Nina Marth, der 3. Platz an das Lokal „Fluzz“ von Judi­t Boros, Andras Turanitz und Verena Oberwaller, der 4. Platz an Schneidermeisterin Katalin Suller mit ihrem „Atelier Katalin“ und der 5. Platz an Christoph Selig mit seinem „Boxenshop“ zum Mieten für Geschäftsflächen. (TT)