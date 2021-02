An der Innpromenade: Ein rostiges Mahnmal und seine Erinnerung

In der Nacht vom 25. auf den 26. Februar 1994 verprügelten zwei Jugendliche den wohnungslosen Wolfgang Tschernutter beim Hallenbad Höttinger Au mit einem Vierkantholz. Kurze Zeit später starb der Obdachlose an den Folgen. Das Mahnmal soll an die schreckliche Tat erinnern. © Foto Rudy De Moor

Von Benedikt Kapferer

Innsbruck – Viele gehen täglich daran vorbei. Kaum jemand nimmt es wahr. Es ist das rostige Stahl-Gebilde an der Inn­promenade hinter der Universität Innsbruck. Die Geschichte um den Menschen und das Verbrechen dahinter ist weitgehend vergessen. Doch vor 27 Jahren erschütterte das Ereignis viele im Land. „Es war ein Schock für uns alle“, erinnert sich Peter Grüner vom Verein Dowas (Durchgangsort für Wohnungs- und Arbeitssuchende). In der Nacht vom 25. auf den 26. Februar 1994 verprügelten zwei Jugendliche den wohnungslosen Wolfgang Tschernutter beim Hallenbad Höttinger Au mit einem Vierkantholz. Kurze Zeit später starb der Obdachlose an den Folgen. Er war Ende 30. Einer der Täter stand rechtsextremem Gedankengut nahe. Beide wurden zu mehreren Jahren Haft verurteilt.

Grüner war damals schon Sozialarbeiter bei Dowas in Innsbruck. Der Mord an Tschernutter sei ein heftiger Einschnitt gewesen. „Es war klar, dass man etwas machen muss und nicht einfach zur Tagesordnung übergehen kann“, sagt er. Mehrer­e Sozialeinrichtungen setzten sich für ein Denkmal ein. Der Kramsacher Künstler Alois Schild schuf ein „Mahnmal gegen den industriellen Umgang mit Minderheiten“. Die Initiatoren stellten es vor der Annasäule auf. Die Stadt Innsbruck untersagte dies und „entsorgte“ es für kurze Zeit auf dem städtischen Bauhof in der Reichenau. Für den Künstler Alois Schild umso problematischer, da in der Zeit des Nationalsozialismus in der Nähe des Recyclinghofes das Gestapo-Lager war. Dort fanden über hundert Menschen den Tod. Im Dezember 1994 wurde das Kunstwerk schließlich auf die Franz-Gschnitzer-Promenade hinter dem Hauptgebäude der Uni Innsbruck verlegt.

Die Botschaft gegen den „industriellen Umgang mit Minderheiten“ beziehe sich nicht nur auf die Ausgrenzung von Wohungslosen, sondern auch auf unsere Arbeitswelt und die Geschichte des Nationalsozialismus, so Schild. Einerseits zähl­e in unserer Gesellschaft oft nur die Leistung. „Der Druck fährt über die Menschen drüber“, sagt der Bildhauer. Wer nicht mithalten könne, werde verdrängt. Andererseits erinnert er an den industriellen Massenmord in den Konzentrationslagern. Der Jahrestag der Ermordung sei für Grüner ein Anlass, der Erinnerung neues Leben einzuhauchen. Es dürfe „kein rostiges Ding aus der Vergangenheit“ sein. Es hat 2021 nichts an Gültigkeit verloren, so Grüner. Im Gegenteil: Durch die Corona-Krise verschärfte sich die Wohnungslosigkeit mehr.