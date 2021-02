„Cooler Hund“ bei Großereignissen: Schwarz sammelt Medaillen

Fünf Medaillen hat Marco Schwarz bei den jüngsten zwei Ski-Weltmeisterschaften bisher gesammelt. Keine schlechte Ausbeute für einen 25-Jährigen, der noch einige Jahre in der Karriere vor sich hat. Der Kärntner sei „ein cooler Hund“, sagte sein Trainer Marko Pfeifer in Cortina d‘Ampezzo. Schwarz umriss sein WM-Erfolgsrezept wie folgt: „Ich glaube, ich mache nichts Spezielles, und das macht es aus, glaube ich.“ Mit Riesentorlauf-Bronze erfüllte er sich einen großen Traum.

„Es ist schon richtig cool, im Riesentorlauf am Podest zu stehen. Das ist auch ein großer Traum gewesen in dieser Saison. Ich habe mir schon einiges vorgenommen gehabt. Bei den Weltcuprennen hat es noch nicht so geklappt“, erzählte Schwarz nach dem Überraschungscoup am Freitag. Pfeifer erklärte: „Eine WM hat sowieso eigene Gesetze. Es war einer der anspruchsvollsten Riesentorläufe seit langer, langer Zeit bei Big Events. Ich habe schon gewusst, dass er harte Bedingungen schon mag.“