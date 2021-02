Welthungerhilfe: Bisher schlimmste Hungerkrise in Syrien

Besonders betroffen sind Flüchtlinge. „Die Lage in den Camps ist schrecklich“, erklärte Witschel nach einem Besuch in der nordsyrischen Stadt Azaz. Derzeit setzen Wintertemperaturen und starker Regen den Menschen zu. In den Flüchtlingslagern fehle es an allem. „Bei unserem Besuch kamen uns 30 Kinder entgegen, die bei sechs oder sieben Grad nur Pullis und Sandalen trugen.“