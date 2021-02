Terroranschlag in Wien und BVT: Innenminister unter Druck

„SPÖ und FPÖ haben beraten, was können wir tun, was uns nicht schadet, aber den anderen sehr wohl", so Karl Nehammer (ÖVP).

Wien – Das BVT bleibt ein­e Achillesferse für den Innenminister. Die Grünen wollen Karl Nehammer (ÖVP) nach dem Vorliegen des Abschlussberichts der Unter­suchungskommission zu allfälligen Pannen und Versäumnissen im Vorfeld des Terror-Anschlags vom 2. November in Wien aus der Pflicht lassen. Grünen-Sicherheitssprecher David Stögmüller will Nehammer im geheimen Unterausschuss des Parlaments unter anderem fragen, wie viel der Minister über Terror­warnungen wusste.

„Die Meldung und Berichte an die Weisungsspitze, hier gibt es Unklarheiten und genau in diesem Punkt braucht es natürlich noch Aufklärung“, sagte Stögmüller am Samstag gegenüber dem Ö1-Morgenjournal. Der grüne Abgeordnet­e will das „Behörden­versagen“ klären, denn zeige doch der Abschlussbericht „klar“ auf, „dass Berichte und Informationen lange liegen gelassen worden sind, beziehungsweise spät weitergemeldet worden sind“.