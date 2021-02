Schallenberg rechnet mit EU-Sanktionen gegen Russland

Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) rechnet wegen des Falls Nawalny mit dem Beschluss neuer EU-Sanktionen gegen Russland. Beim Treffen der EU-Außenminister am Montag soll über gezielte Maßnahmen wie Einreiseverbote und Vermögenssperren gegen Einzelpersonen diskutiert werden. „Ich erwarte mir dafür eine breite Mehrheit an Unterstützung“, sagte Schallenberg der deutschen Zeitung „Die Welt am Sonntag“ laut Vorausmeldung.