Katastrophale Bilanz: Tirol ist mit 11,7 Mio. Nächtigungen im Halbzeit-Minus

Innsbruck – Im Vorjahr war Tirols Tourismus wegen der kräftig gestiegenen Corona-Zahlen Mitte März in die Zwangspause geschickt worden – allerdings nach vorangegangenen Rekord-Monaten, wodurch das gesamte Saison-Minus etwas in Grenzen gehalten wurde. In dieser Wintersaison sind Hotellerie und Gastronomie seit dreieinhalb Monaten zu, außer Geschäftsreisen herrscht absoluter Stillstand.