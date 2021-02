Nur Deutschland durfte über eine Tiroler Medaille bei der WM jubeln

Cortina d’Ampezzo – Romed Baumann schrieb am ersten Tag der Ski-WM von Cortina sein großes Märchen. Silber im Super-G war für den 35-Jährigen die Krönung eines langen Weges, den der Hochfilzener seit 2019 für den deutschen Skiverband bestreitet. Der „Exil-Tiroler“, wie Baumann ab und an genannt wird, war der Einzige aus seinem Bundesland, der über Edelmetall jubeln konnte. Den sieben Tiroler ÖSV-Athleten erging es anders. Damit gab es, inklusive den Teambewerben, erstmals seit der WM 1999 in Vail (USA) keine Medaille.