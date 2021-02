Teheran sieht „fruchtbare Diskussionen“ mit IAEA-Chef Grossi

Die iranische Führung hat im Streit um das internationale Atomabkommen nach eigenen Angaben konstruktive Gespräche mit dem Chef der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) geführt. „Der Iran und die IAEA haben fruchtbare Diskussionen auf der Grundlage von gegenseitigem Respekt geführt“, twitterte der iranische UN-Botschafter Kazem Gharibabadi, der am Sonntag an dem Treffen mit IAEA-Chef Rafael Grossi teilgenommen hatte. Das Ergebnis soll am Abend bekanntgegeben werden.

Grossi hatte am Sonntagmorgen in Teheran Gespräche dem Leiter der iranischen Atomenergieorganisation, Ali Akbar Salehi, aufgenommen. Später war ein Treffen Grossis mit dem iranischen Außenminister Mohammad Javad Zarif geplant, wie Zarif dem englischsprachigen iranischen Sender Press TV sagte.

Grossi will sich in Teheran nach eigenen Angaben um eine „einvernehmliche Lösung“ bemühen, damit die IAEA ihre Kontrollen fortsetzen könne. Nach seiner Rückkehr aus Teheran will er am Sonntagabend eine Pressekonferenz in Wien, dem Sitz der IAEA, halten.