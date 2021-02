Keine Sorgen um die Zahlen: Wacker plant vier Budgets für zwei Mannschaften

Innsbruck – Himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt? Nicht mehr beim FC Wacker Innsbruck, meint Präsident Joachim Jamnig. Nach Strategiegesprächen am vergangenen Donnerstag mit Jens Duve, dem verlängerten Arm des Hamburger Investors, sah sich der Mieminger in seiner Sichtweise bestätigt: „Wir haben einen seriösen Partner, der alles mitträgt.“ Und hätte es noch eines Signals bedurft, dass das wirklich der Fall sei, so könne man die Transfers im Winter heranziehen: „Ohne das Zutun unseres Partners hätten wir nicht nachlegen können.“ Wie wahr – in der Vergangenheit war der Winter stets die Zeit, in der über Vorgriffe bei Sponsoren angesucht wurde. Die Zeiten in Schwarz-Grün haben sich ganz offensichtlich geändert. Zum Besseren nämlich: