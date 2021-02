US-Luftfahrtbehörde prüft Boeing 777 Triebwerke

Nach einem Zwischenfall in der Luft, bei dem massive Flugzeugteile einer Boeing 777 von United Airlines nach dem Ausfall eines Triebwerks im US-Bundesstaat Colorado in Wohngebiete gestürzt waren, hat die US-Flugaufsichtsbehörde FAA eine Überprüfung der Flugtauglichkeit aller Boeing 777 mit Pratt & Whitney-Triebwerken angekündigt. Dies werde „wahrscheinlich bedeuten, dass einige Flugzeuge aus dem Verkehr gezogen werden“, sagte der Leiter der Behörde, Steve Dickson, am Sonntag.