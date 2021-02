TT-Analyse zur Abschaffung des Amtsgeheimnisses: Warum der Staat die Decke lüften muss

Die Vorlage am Freitag kam überraschend: Die Koalitionäre von ÖVP und Grünen haben sich auf die Abschaffung des Amtsgeheimnisses geeinigt. 2023 könnte die Informationsfreiheit einziehen: Ämter und Behörden müssten dann alles offenlegen, was sie nicht ausdrücklich als vertraulich behandeln müssen. Derzeit gilt das umgekehrte Prinzip: Die Beamten müssen alles vertraulich behandeln, was sie nicht ausdrücklich veröffentlichen müssen.