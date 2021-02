TT-Analyse zur Justizreform: Wie Eifer zum Angriff auf die Justiz führt

Der Plan findet sich überraschend im Informationsfreiheitspaket, das die Koalition am Montag in Begutachtung geschickt hat: Richter und Richterinnen am Verfassungsgerichtshof (VfGH) sollen künftig kundtun können, wenn sie eine andere Meinung haben als die Mehrheit ihrer Kollegen. Mehr Transparenz auch am Höchstgericht: Das passt zum Tenor des Gesetzes­pakets. So begründet das auch ÖVP-Ministerin Karoline Edtstadler. Wer sollte widersprechen?