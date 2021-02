TT-Leitartikel zum Krisenmanagement in Tirol: Gut genug ist noch zu wenig

Es ist ein Zitat im Kinofilm über den erfolgreichsten Fehlschlag in der Geschichte der US-Raumfahrtbehörde NASA, der an das Krisenmanagement in der Corona-Pandemie erinnert: „Wir haben rund 1000 Probleme vor uns, aber jetzt sind wir leider erst bei Nummer acht. Und da redest du von Nummer 692“, sagt Tom Hanks im Film „Apollo 13“ zu der ausgebrochenen Hektik nach der Explosion des Sauerstofftanks. Corona treibt Politik und Experten ebenfalls vor sich her, derzeit sind es gerade die Virus-Mutationen. Problemstellungen überlagern sich beinahe täglich, Entscheidungen von gestern können morgen schon falsch und überholt sein. Weil schlicht das Handbuch fehlt, die Anleitung für die Politik, um evidenzbasiert und vorausschauend zu handeln.