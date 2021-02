In Hartberg liegt für die WSG Tirol der Schlüssel zum Meister-Play-off

Nach der Ladehemmung gegen St. Pölten will WSG-Torjäger Nikolai Baden Frederiksen heute in Hartberg wieder heiß laufen.

Innsbruck – Nach der erwarteten Niederlage gegen Salzburg (2:4) und dem „Selbstfaller“ gegen St. Pölten (0:1) wäre es aus Sicht der WSG Tirol heute (18.30 Uhr) im Bundesliga-Nachtragsspiel in Hartberg an der Zeit, wieder anzuschreiben. Während sich die Steirer mit einem Heimsieg im Kampf um die Top sechs zurück ins Geschäft bringen könnten, könnte sich die WSG bei einem vollen Erfolg vier Runden vor Ende des Grunddurchgangs entscheidend absetzen.

„Es ist absolut richtungsweisend. Wenn wir gewinnen, können wir am Samstag bei der Admira gleich nachlagen und wenn wir verlieren, wird’s brutal eng und auch mental nicht leichter“, notiert Trainer Thommy Silberberger vor einer Schnittpartie, in der er „eine Reaktion auf das St. Pölten-Spiel“ sehen will. Denn das Videostudium bestätigte ihn in seiner Ausführung, dass die Niederlage auch aus mangelndem Teamwork resultiert hatte. Und das kann sich die WSG Tirol einfach nicht leisten: „Wenn wir so spielen wie gegen St. Pölten, geht’s nicht gut.“