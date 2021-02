Tierische Gewinner der heurigen Kinder- und Jugendbuchpreise

Außerdem wurden heuer sechs Werke in die Kollektion zum Kinder- und Jugendpreis ausgewählt. „So vielfältig wie die Geschichten sind, die in diesen Büchern erzählt werden, so einfallsreich und bunt ist auch der Stil jener Kreativen, die sie erfunden und in Szene gesetzt haben. Durch unsere Auszeichnung soll ihnen Anerkennung und Wertschätzung zuteilwerden, die ihnen aufgrund ihrer herausragenden künstlerischen Arbeit gebührt,“ gratulierte Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer (Grüne) am Montag in einer Aussendung.