Kleintierkrematorium in Itter: Ärger um Rauch und Gestank

Itter – „Die Situation ist für uns Anrainer unerträglich“, schildert Markus Prantner. Er lebt in unmittelbarer Nachbarschaft zum Kleintierkrematorium Itter. Schon vor der Errichtung vor gut einem Jahr haben er und seine Nachbarn eine Verschlechterung der Lebensqualität befürchtet. Doch der Betrieb wurde unter strengen Auflagen genehmigt. Trotzdem gebe es immer wieder Belästigung durch Rauch und Gestank. Zuletzt in der vergangenen Woche. „Leider interessiert es keinen von den Behörden, was hier abläuft“, kritisiert er auch die Bezirkshauptmannschaft Kitzbühel. Auch wenn er selbst in Kirchbichl wohnt, also im Bezirk Kufstein, ist die BH Kitzbühel zuständig.