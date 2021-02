Heizung birgt Zündstoff im Mayrhofner Gemeinderat

In der Gemeinderatssitzung gab BM Monika Wechselberger Einblick in einen brisanten Aktenvermerk.

Mayrhofen – Der Aktenvermerk, den Mayrhofens Bürgermeisterin Monika Wechselberger („Für Mayrhofen“) bei der jüngsten Gemeinderatssitzung an die Leinwand im Europahaus beam­te, hatte es in sich. Stand darin doch, dass der Vergabeakt rund um die Heizungs-, Sanitär- und Lüftungsarbeiten (HSL) für das Sportheim wegen Amtshaftungsgründen geprüft und Meldung an die Bezirkshauptmannschaft erfolgen werde. Im Mittelpunkt der Causa steht der Vizebürgermeister und Raumordnungsausschussobmann Franz Eberharter („Team Eberharter“) und seine Installationsfirma.