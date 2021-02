Psychologin zu ein Jahr Corona-Pandemie: „Frustration macht sich breit“

Innsbruck – Seit einem Jahr bestimmt das Coronavirus den Alltag – in Tirol, Österreich und weltweit. Neben wirtschaftlichen Folgen schlagen die zahlreichen Einschränkungen bei vielen besonders auf das Gemüt. Die Pandemie zehrt an den Kraftreserven der Menschen, sagt Barbara Juen, Expertin für Krisenpsychologie, Professorin an der Universität Innsbruck und Leiterin der Psychosozialen Dienste im Österreichischen Roten Kreuz.