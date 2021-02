Die weltbesten Freerider kommen nach Fieberbrunn

Fieberbrunn – Spektakuläre Rides vom Wildseeloder sind auch in diesem Jahr garantiert, wenn die weltbesten Freerider wieder Station in Fieberbrunn machen.

Wie auch bei Weltcupveranstaltungen in anderen Sportarten begleitet in diesem Jahr ein ausgefeiltes Sicherheitskonzept den Stopp der weltbesten Freerider in Fieberbrunn, verspricht eine Aussendung des Veranstalters.

Wenngleich die fehlenden Zuseher beim Biathlon-Weltcup wesentlich schmerzhafter waren. Kuen: „Beim Biathlon sind normalerwiese 35.000 bis 40.000 Fans, die teilweise bis zu einer Woche bei uns bleiben. Dafür haben wir aber auch zwei Veranstaltungen bekommen. Bei der Freeride World Tour sind immer so um die 5000 Zuseher, aber auch hier könnten sich zwei Wettkämpfe in der Woche ausgehen.“

Bei den Freeridern sind die Fans dank Livestreams hautnah am Geschehen. Schon in den vergangenen Jahren sorgte die freeridebegeisterte Community für einen beachtlichen Werbewert in den Zielgruppen. Besonders in den digitalen Medien präsentierte sich der Freeride-World-Tour-Stopp in Fieberbrunn stark, heißt es seitens des Tourismusverbands.