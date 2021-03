noskinnyjeans: Hohn und Spott für die knallengen Jeans

Die erste Bloggerin wirft ihre Hosen in den Müll, die zweite fackelt sie schlichtweg ab und andere schnippeln aus zwei Hosen eine gemütliche, weite. So ergeht es derzeit dem Kleidungsstück, das Frauen wie Männern nun jahrzehntelang die Luft genommen hat. Die Skinny Jeans werden von der Generation Z, so nennt man jene heute um die 20-Jährigen, verbannt. Unter dem Hashtag #noskinnyjeans vereinen sich junge Modefreaks und amüsieren sich köstlich über ihre Mamas und Papas und alle anderen, die noch enge Hosen tragen. Trend ist jetzt wieder High Waist, also ein hoher Hosenbund mit lockerem Bein.