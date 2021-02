Produktpiraterie kostet Branchen und Fiskus 34 Milliarden

Allein in Österreich verlieren die Unternehmen durch Produktpiraterie über eine Milliarde Euro an Umsatz.

Alicante – Die europäischen Zollkontrollen zur Bekämpfung gefälschter Markenprodukte sind unzureichend und falsch ausgerichtet. So würden die meisten Waren dieser Art bei kleinen Postsendungen aus dem Ausland herausgefischt, während der Großteil gefälschter und teilweise gefährlicher Plagiate in kaum kontrollierten großen Seecontainern transportiert werde, schreibt die EU-Agentur für geistiges Eigentum (EUIPO) in einer Aussendung.