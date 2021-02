Tiroler Langläufer Moser: „Seefeld war für uns ein richtiger Neuanfang“

Die Langlauf-Sparte im ÖSV wurde durch die Blut­doping-Enthüllungen der „Operation Aderlass“ im Zug­e der WM 2019 in Seefeld in den Grundfesten erschüttert. Positiv formuliert: ein reinigendes Gewitter. „Seefeld war für uns ein richtiger Neuanfang, das schweißt uns als Team zusammen“, erzählt der Maurache­r, für den die WM-Premiere 2019 vor Heim­publikum (Rang 56 im Sprint) große Emotionen freisetzte.

Für den 23-Jährigen, der öfters daheim am Achensee in den Karwendeltälern beim Training anzutreffen ist, wird es die zweite WM. Bereits morgen hat Moser im Sprint in der klassischen Technik (9 Uhr/Qualifikation, 11.30 Uhr/Finale/live ORF eins) seine erste Chance zu überraschen. Am Sonntag folgt mit Partner Mika Vermeulen der Teamsprint. „Da mir Skating besser liegt, rechne ich mir im Team etwas mehr aus. Natürlich will ich auch im Einzel zeigen, was ich draufhabe.“ Der Finaleinzug (Top 30) wär­e „ein Wahnsinn“.