Neues Kinderzentrum: In St. Johann stehen die Kinder im Mittelpunkt

St. Johann i. T. – 726 Namensvorschläge sind für das neue Kinderbetreuungszentrum am so genannten Elbogenfeld in St. Johann eingetroffen. Darunter auch zahlreiche Vorschläge mit gleicher Namensnennung. Aus allen Einreichungen hatte eine Jury fünf Namen auszuwählen und den Siegervorschlag zu küren. Nach eingehenden Diskussionen und Abwägungen der verschiedensten Parameter – etwa wie sich der Name grafisch umsetzen lässt, oder wie man sich damit am Telefon melden kann – erhielt die Bezeichnung „KiM“ als Abkürzung für „Kinder im Mittelpunkt“ die größte Zustimmung.