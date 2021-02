Herausfordernde Berufung: Arora ist Direktor der größten Innsbrucker Klinik

Arora, der als Achtjähriger mit seiner Familie aus Indien nach Tirol gekommen ist, studierte, operierte, forschte und lehrte in Innsbruck bereits bevor er nun unter besonderen Umständen den Chefsessel eingenommen hat. Gestern wurde er vom Rektor der Med-Uni, Wolfgang Fleischhacker, und von der Ärztlichen Direktorin der Tirol Kliniken, Alexandra Kofler, offiziell vorgestellt. Beide betonten die Ruhe und Besonnenheit Aroras. Fleischhacker hob besonders sein „Fingerspitzengefühl“ nicht nur als Chirurg, sondern auch bei der Zusammenlegung der ehemals getrennten Unikliniken für Orthopädie und Unfallchirurgie hervor. Er habe sich auch „entgegenkommend und flexibel“ gezeigt, als es darum ging, eine Covid-Station in der Hochzeit der Infektionen einzurichten, so Kofler. Der Spezialist im Gebiet der Hand- und Ellbogenchirurgie verantwortet nun mit 80 Ärzten – insgesamt mehr als 400 Mitarbeiter – sowie 170 Betten die größte Klinik am Gelände.