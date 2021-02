Auf der Suche nach den Gebeinen eines Heiligen in Kufstein

Kufstein – Das Gefängnis in der Festung Kufstein war berüchtigt und berühmt. Viele prominente Politiker und später auch Schwerverbrecher waren hier im Laufe der Jahrhunderte inhaftiert. Aber auch Menschen aus religiösen Gründen. Wie der orthodoxe Mönch Visarion und seine Mitstreiter aus Siebenbürgen. Sie haben Mitte des 18. Jahrhunderts versucht, eine Union der Orthodoxen mit den Katholiken zu verhindern und damit gegen die Interessen der Habsburger gehandelt. Daher soll der Mönch 1744 in Kufstein inhaftiert gewesen sein. Die rumänische orthodoxe Kirche hat die „Siebenbürgischen Märtyrer“ heiliggesprochen. Daher rücken Kufstein und besonders die Festung jetzt auch in das Zentrum eines Beschlusses im Parlament in Bukarest. Es beauftragte mehrere Ministerien damit, die sterblichen Überreste des Mönches und der Mitstreiter zu finden, sie nach Rumänien zu bringen und in der Heimat der meisten von ihnen, in Sibiel bei Hermannstadt, in der dortigen Dreifaltigkeitskirche beizusetzen.