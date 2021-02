Neue Management-Richtlinien: Südtirol erhöht Druck in Wolfs- und Bärsfrage

Das Dokument zielt darauf ab, dass die entsprechenden Landesgesetze der beiden autonomen Provinzen angewendet werden, mit denen die von den europäischen Bestimmungen vorgesehenen Ausnahmeregelungen in Bezug auf Wolf und Bär übernommen werden. „Wir benötigen das ISPRA-Gutachten, um die entsprechenden Landesgesetze anwenden zu können. Dieses wichtige Ziel wollen wir gemeinsam mit dem Trentino erreichen“, erklärt der Landesrat für Land- und Forstwirtschaft, Bevölkerungsschutz und Tourismus, Arnold Schuler. Nur dann sei man in der Lage, die kleinteilige Landwirtschaft in den Berggebieten zu schützen und die Pflege der Landschaft zu garantieren. Diese sei durch die Präsenz von Großraubtieren in Gefahr.