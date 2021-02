Hauptpreis der Reuttener Kaufleute geht heuer nach Lermoos

Im neuen Jahr werden dann in einer eigenen Lotterie die Hauptpreise gezogen. Diese ging dieser Tage in der Wirtschaftskammer Reutte über die Bühne. Aufgrund der Covid-Verordnungen hatten sich die Kaufleute entschlossen, kein Event abzuhalten, sondern die Ziehung per Livestream zu übertragen. Also nahmen jene sechs Personen, die es per Ziehung ins große Finale geschafft hatten, vom PC zuhause aus teil. Zu den Hauptpreisen erhielten sie Familieneintrittskarten der Alpentherme Ehrenberg und Übertrittskarten für die Fußgängerhängebrücke Highline179. Den korrekten Ablauf der Ziehung beaufsichtigte Anwalt Christian Tschiderer.