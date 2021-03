Die Angst ums Ersparte: Corona, das Sparschwein und die Zombie-Banken

Innsbruck – Wie gewonnen, so zerronnen. Wie ein kleines Kind, das mit Legosteinen einen Turm baut und ihn dann einstürzen lässt, spielt Multimilliardär Elon Musk mit der digitalen Währung Bitcoin. Anfang des Monats trieb der Tesla-Chef den Kurs mit einer Meldung in Rekordhöhen. Nicht nur, dass er ankündigte, Tesla werde 1,5 Milliarden Dollar investieren, er erklärte auch, warum er Kryptowährungen den traditionellen Zahlungsmitteln vorziehe. Das fachte den Hype erst recht an. Der Bitcoin-Höhenflug hatte diese Woche beinahe noch nie da gewesene 60.000 Dollar erreicht, als wieder Musk sprach. Er meinte auf Twitter salopp, der Kurs erscheine ihm etwas hoch. Zack, runter auf 45.000 Dollar.