Biomasse-Heizwerk in Lech am Arlberg in Vollbrand

Im Nobel-Skiort Lech am Arlberg ist Dienstagfrüh das örtliche Biomasse-Heizwerk in Vollbrand gestanden. Nach Angaben der Polizei brach das Feuer kurz nach 0.30 Uhr aus, die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig. Obwohl der Brand am frühen Vormittag unter Kontrolle war, mussten die Löscharbeiten stundenlang fortgeführt werden. Verletzt wurde niemand. Am Nachmittag konnte das Heizwerk wieder ans Netz gehen.