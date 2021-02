Superstar Tiger Woods bei Verkehrsunfall verletzt

Den Angaben nach verletzte sich Woods an beiden Beinen. Er sei in ein Krankenhaus gebracht und dort operiert worden. Sein Zustand sei stabil genug gewesen, um ihn in ein geeignetes Krankenhaus für Traumaverletzungen zu bringen, anstatt das nächstgelegene Hospital für lebenserhaltende Maßnahmen ansteuern zu müssen, hieß es. Weitere Angaben zu seinem Gesundheitszustand gab es nicht.

Der 15-malige Major-Sieger war Dienstagfrüh mit dem Auto von der Straße abgekommen und hatte sich damit mehrfach überschlagen. Andere Fahrzeuge waren nicht beteiligt. Woods war am Wochenende Gastgeber eines PGA-Turniers in Los Angeles und überreichte dem Sieger Max Homa am Sonntag den Pokal. Der Golfer selbst konnte nach seiner fünften Operation am Rücken im Dezember nicht teilnehmen.