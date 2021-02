WSG-Coach Silberberger nach Pleite in Hartberg: „Ich bin immer noch sprachlos“

„Ich bin immer noch sprachlos, denn recht viel besser kannst du nicht auftreten“, schüttelte Silberberger mit Blick auf die vergebenen Chancen am Dienstagabend immer noch den Kopf. Erschwerend kam hinzu, dass sich die Wattener den Hartberger Siegtreffer ebenfalls zuzuschreiben hatten. Zuerst ließ man Sascha Horvath ungehindert abziehen, dann patzte Keeper Ferdl Oswald. „Das weiß er selber, da mach­e ich jetzt kein großes Fass auf“, so Silberberger.

Auch Flo Rieder, der ein frustrierendes 50. Bundes­liga-Spiel erlebte, meinte: „Wir haben in den letzten zwei Spielen drei Torschüss­e zugelassen und zwei Tore bekommen, dabei zehn Tausenderchancen gehabt und keine genützt – wir sind am Ende selber schuld.“

„Wir sind immer noch in der Pole-Position. Wir reden seit Wochen über etwas, was vor nicht allzu langer Vergangenheit komplett illusorisch gewesen wäre“, erinnert Siberberger an die Entwicklung vom Abstiegskandidaten Nummer eins zum Meistergruppen-Anwärter. Auch vor der anspruchsvollen Auslosung (Admira/a; Sturm/h; WAC/a; Rapid/h) hat man im Lager der Tiroler keine Angst: „Wir haben im Herbst neun von zwölf möglichen Punkten in diesen Spielen geholt.“