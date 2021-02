Noch ein „Lumpen-Jahr“ für die Zillertaler Haderlumpen

Peter, Vitus und Reinhard (v. l.) sind sich einig: „Wir drehen noch eine Ehrenrunde am Ende unserer Karriere.“

Zell a. Z. – Die Entscheidung war schon vor Langem gefallen: Das Karriereende der so erfolgreichen Zillertaler Haderlumpen war festgelegt, im August 2020 sollte die große Abschiedsparty steigen.

Für die Fans ist es jedenfalls eine gute Nachricht. Alle Konzerte, die auch in diesem Jahr nicht stattfinden können, sollen nächstes Jahr nachgeholt werden und im August 2022 dann die große allerletzte Haderlumpen-Party in Zell am Ziller.