Medien-Pläne der ÖVP sorgen für nächsten Disput in der Regierung

ÖVP-Finanzminister Gernot Blümel muss am Freitag zur Korruptionsstaatsanwaltschaft. Er sagt, er sei froh um den Termin.

Wien – Zuerst die wiederkehrenden Attacken auf die Justiz. Dann der Plan, die von der Kanzlerpartei so kritisierte Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft zu zerschlagen oder neu aufzusetzen. Beides führte zu einem Disput mit der grünen Juniorpartnerin.

Doch damit nicht genug. Die ÖVP verfolgt nun Pläne, die einer Einschränkung der Pressefreiheit gleichkommen. Die Berichterstattung über Ermittlungsverfahren soll erschwert werden. Derzeit dürfen Anwälte Ermittlungsakten weitergeben, Medien dürfen (unter Einhaltung des Medienrechts) daraus zitieren. Die ÖVP will nun ein Verbot der „überschießenden Auswertung von privater und geschäftlicher Kommunikation“ durch die Staatsanwaltschaft erreichen. Es müsse im Sinn eines fairen Verfahrens Ziel einer unabhängigen Justiz sein, dass bei einem nicht öffentlichen Ermittlungsverfahren alles getan werden müsse, um Leaks in den Medien zu vermeiden, erklärte Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP). Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) stand in Hörweite – und befand, man müsse zwischen Beschuldigtenrechten und der Aufrechterhaltung der Pressefreiheit abwägen. Seine Klubobfrau Sigrid Maurer nannte dann das Kind beim Namen – und erteilte den ÖVP-Plänen eine Absage: „Einschränkungen der Pressefreiheit waren und sind nicht Gegenstand der Verhandlungen.“ Punkt.