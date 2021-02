Abwahlantrag gegen Innsbrucks FPÖ-Vize kommt in den Gemeinderat

Innsbruck – Es kommt so, wie alle erwartet haben. Heut­e bringen die Grünen den Abwahlantrag gegen FPÖ-Vizebürgermeister Markus Lassenberger im Innsbrucker Gemeinderat ein. Und fordern damit direkt und indirekt die Koalitionspartner auf, Farbe zu bekennen. Das passiert aber erst im März. Bis dahin heißt es wohl weiterverhandeln, weiterwurschteln – und weiter Presseaussendungen schreiben.

Die Grünen listeten in ihrer Mitteilung gestern die Herausforderungen der Zukunft auf. Und Klubobfrau Renate Krammer-Stark wird wieder einmal vorgeschickt und darin zitiert: „Für alle diese Vorhaben werden wir uns in Zukunft konstruktive Mehrheiten im Gemeinderat suchen. Dafür braucht es für den Klub der Innsbrucker Grünen Klarheit darüber, wem wir vertrauen können und wer für uns weiterhin ein verlässlicher Partner ist.“

In der Begründung für die Abberufung nennen die Grünen als Hauptpunkte die ablehnende Haltung der FPÖ zu vielen im Arbeitsübereinkommen formulierten Inhalten und Zielen, die permanente Diskriminierung von Zugezogenen und Schutzsuchenden sowie die Nähe zu rechten Szenen und Corona-Leugnern. Am schwersten wiege jedoch die unter Paragraph 35 im Stadtrecht verankerte Vertretungsregelung. Sollte der Bürgermeister für länger­e Zeit ausfallen, so wäre der 1. Vizebürgermeister de facto das Stadtoberhaupt. Für die Grünen nicht akzeptabel.