Ausreise aus Mayrhofen nur mehr mit Corona-Test

Die Tiroler Gemeinde Mayrhofen im hinteren Zillertal darf wegen der Verbreitung der Südafrika-Mutante ab Samstag bis Mittwoch nur noch mit einem negativen Corona-Test, der nicht älter als 72 Stunden ist, verlassen werden. Zudem bleiben der Kindergarten und die Schulen geschlossen. Auch der Handel bleibt von Samstag bis Mittwoch bis auf die Grundversorger zu, teilte das Land am Mittwoch mit.

Zuletzt waren in Mayrhofen 17 Verdachtsfälle auf die südafrikanische Virusmutation aufgetreten. Zwei der Südafrika-Verdachtsfälle waren im Kindergarten bzw. in der Mittelschule aufgetreten. Mit Stand Mittwochvormittag lag in der Gemeinde für 42 Personen ein positives Testergebnis vor.