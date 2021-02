Paare zwischen Tirol und Deutschland: Wenn die Liebe an Grenzen stößt

Ein Paar traf sich heimlich im Grenzgebiet am Hechtsee (o.), um die schmutzige Wäsche zu tauschen. Fotos aus gemeinsamen Tagen: Theresa Engelhard (l. u.) und Lukas Steinegger (r. u.) mit ihren Partnern.

Innsbruck – Seit 23 Jahren sind Thomas S. und Petra R. ein Paar. Die beiden leben prinzipiell in getrennten Haushalten, wohnen aber wechselweise gemeinsam in Erl oder Kiefersfelden. Zwei Orte, zwei Staaten, eine Beziehung und keine Möglichkeit, sich derzeit zu treffen, ohne dabei zehn Tage Quarantäne in Kauf zu nehmen. „Wir stehen plötzlich wieder vor Grenzen, die wir lange vergessen geglaubt haben“, sagt der 54 Jahre alte S.