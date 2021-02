Jugendzentrum in Kitzbühel: „Die Jugendlichen wurden vergessen“

Kitzbühel – Sie sind in der Pandemie aus dem Blickfeld gerückt, sind aber genauso betroffen wie alle anderen Bevölkerungsgruppen. Für Jugendliche und junge Menschen sind es besonders herausfordernde Zeiten. „Ein grundsätzliches Problem bei alldem ist, dass man von Beginn der Pandemie an auf die jungen Erwachsenen vergessen hat. Ihre Bedürfnisse wurden nicht gesehen, weil freilich die Gesundheit der Älteren und der Risikogruppen im Vordergrund stand. Das ‚Sich-nicht-treffen-Können‘ mit Freunden, die Ängste und Sorgen müssen gehört und ernst genommen werden – sei es in der Berufswelt, der Ausbildung oder das Sozialleben betreffend“, sagt Kitzbühels Jugendreferentin Margit Luxner.