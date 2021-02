Geplanter Lift von Kramsach ins Rofangebirge soll den Landtag beschäftigen

Kramsach – Vor zwei Tagen eingereicht und bereits 767 Zustimmungserklärungen (Stand gestern 17 Uhr): Der Verein Naturjuwel Rofan in Kramsach geht noch einmal in die Offensive und will mit einer Petition an den Tiroler Landtag den Bau des Sonnwendjochliftes von Kramsach aus in das Rofangebirge erreichen. Die Petition kann im Internet unterzeichnet werden.