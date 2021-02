Amnesty sieht Nawalny nicht mehr als politischen Gefangenen

Zum Ärger von Anhängern des Kremlkritikers Alexej Nawalny hat die Menschenrechtsorganisation Amnesty International dem russischen Oppositionellen den Status als „gewaltloser politischer Gefangener“ entzogen. Hintergrund seien Beschwerden über diskriminierende Reden Nawalnys in den 2000er Jahren gewesen, sagte eine Amnesty-Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch.

Das Gerichtsverfahren, in dem Nawalny kürzlich zu mehreren Jahren Straflager verurteilt wurde, werde aber nach wie vor als rechtswidrig betrachtet. Insofern bleibe auch die Forderung nach der Freilassung des Kremlgegners bestehen. Nawalnys Verurteilung sei „willkürlich und politisch motiviert“, sagte Markus Beeko, Generalsekretär von Amnesty International in Deutschland.

Nawalny stand lange als Rechtsextremer in der Kritik - unter anderem, weil er sich vor Jahren am Marsch russischer Nationalisten beteiligt hatte. Er hatte sich auch abfällig über Migranten geäußert. Für einige der Aussagen, die er als junger Mann traf, hat sich der heute 44-Jährige später entschuldigt.

Die russische Justiz wirft Nawalny vor, in einem früheren Strafverfahren gegen Bewährungsauflagen verstoßen zu haben, während er sich in Deutschland von einem Giftanschlag erholte. Am Samstag bestätigte ein Gericht die Verurteilung Nawalnys zu mehreren Jahren Straflager. Das Verfahren steht als politisch motiviert in der Kritik.