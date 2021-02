Nationalrat beschloss Verlängerung der Kurzarbeit

Weiters fixiert wurde, dass Schwangere in körpernahen Berufen weiterhin früher vorübergehend aus dem Arbeitsprozess ausscheiden, ohne Lohneinbußen befürchten zu müssen. Wieder argumentierten nur die NEOS gegen die Vorlage. Sie sahen ein Beschäftigungsverbot, mit dem den Arbeitnehmerinnen die Wahlfreiheit genommen werde. Für die SPÖ merkte deren Frauenchefin Gabriele Heinisch-Hosek kritisch an, dass die Maßnahme mit Ende Juni befristet sei. Wenn Ende Juni die Pandemie noch vorherrsche, werde man die Freistellung verändern, versicherte VP-Mandatar Norbert Sieber.

Auch wurde einmal mehr ein Coronapaket im Gesundheitsbereich verabschiedet. Das wohl meiste Interesse erregt dabei, dass pro Monat allen Österreichern ab 15, die sich nicht von ELGA abgemeldet haben, in den Apotheken fünf Gratis-Corona-Tests für daheim erhalten werden. Für die Abwicklung bekommen die Apotheken ein pauschales Honorar in der Höhe von jeweils zehn Euro. Ab kommender Woche sollen bereits drei Mio. Selbsttests über die Apotheken verteilt werden. Spätestens ab dem 15. März wird das Angebot flächendeckend in ganz Österreich verfügbar sein, berichtete das Gesundheitsministerium am Mittwoch.