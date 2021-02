14-Jähriger soll Bub in Deutschland getötet haben

Ein 14-Jähriger soll im süddeutschen Baden-Württemberg einen um ein Jahr jüngeren Buben umgebracht haben. Der 13-Jährige wurde am Mittwochnachmittag an einem Waldrand bei Sinsheim-Eschelbach gefunden, hieß es von der Polizei. Der 14-Jährige sei in unmittelbarer Nähe festgenommen worden, der Tatort wurde weiträumig abgesperrt. Die Polizei setzte einen Hubschrauber ein, um Übersichtsaufnahmen zu machen. Die Kriminalpolizei ermittelte bis in die Nacht.