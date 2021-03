Kritik am Tiroler Modell für „5-Euro-Wohnen“: „Fünf Euro geht nicht mehr“

Für viele in Tirol ist der Erwerb von Wohnungseigentum pure Illusion, ebenso wie Mietwohnungen am freien Markt. Umso mehr gerät der Sozialwohnungsmarkt unter Druck.

Innsbruck –Leistbares Wohnen war bereits vor vier Jahren für viele in Tirol lediglich ein Traum. Angesichts der ungebremsten Preissteigerungen am privaten Wohnungsmarkt heute umso mehr. Mit dem „5-Euro-Wohnen“ (fünf Euro pro Quadratmeter Nutzfläche, inklusive Betriebs- und Heizkosten) wollte und will das Land nach wie vor beweisen, dass günstiger Wohnraum auch in einem Hochpreisland für Grundstücke wie Tirol realisierbar ist. Sogar noch günstiger als eine herkömmliche geförderte Sozialmietwohnung.