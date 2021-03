„Frauen im Brennpunkt“ bildet Tagesmütter aus

In einer dreimonatigen Ausbildung werden die Teilnehmer auf ihre Aufgabe¬n in der Kinderbetreuung vorbereitet.

Reutte – Beim Verein „Fraue­n im Brennpunkt“ betreuen derzeit rund 40 Tagesmütter/ -­­väter circa 160 Kinder zwischen null und 14 Jahren in ganz Tirol. Sie stehen beim Verein in einem arbeits- und sozialrechtlich abgesicherten Dienstverhältnis und ermöglichen eine individuelle Betreuung in familienähnlichen Strukturen. Der Beruf bietet zudem ein hohes Ausmaß an Flexibilität.