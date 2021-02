Volksschauspiele Telfs versuchen es nun mit Covi und Nix

Telfs – Der Andrang hielt sich in Grenzen. Sehr sogar. Nur fünf Bewerbungen langten nach erfolgter Ausschreibung für die Geschäftsführung der Tiroler Volksschauspiele in Telfs ein. Dies, obwohl solche Posten in der Tiroler Szene dünn gesät sind und das angebotene Mindestgehalt von 50.000 Euro brutto pro Jahr keine Kleinigkeit darstellt.