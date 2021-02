„Instant Wonder Store“: Swarovski startet neues Shop-Konzept

Wattens, Mailand – Swarovsk­i setzt seine Neuausrichtung fort und hat am 23. Februar in der Galleria Vittorio Emanuel­e II in Mailand seinen ersten „Instant Wonder Store“ eröffnet, dem weltweit noch 29 weitere folgen sollen. Die neuen Stores sollen für den modernisierten Markenauftritt von Swarovski und ein neuartiges Verkaufskonzept stehen, heißt es von Seiten des Tiroler Kristallkonzerns. Sie ergänzen das aktuelle Vertriebsnetzwerk. „Das neue Erscheinungsbild der Marke, des Kundenerlebnisses und der Produkte orientiert sich an Zeitgeist, Nachhaltigkeit und Qualität und wird uns eine stärkere Position am Markt verschaffen. Wir steigern damit den Markenwert und werden dennoch erschwinglich bleiben“, heißt es von Swarovski.