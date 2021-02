Projektstopp bei MCI-Neubau in Innsbruck und seine Folgen

Innsbruck – Die Vorgänge rund um den gescheiterten MCI-Neubau in Innsbruck wollte der Gemeinderat geprüft wissen. Auf einen dringenden Antrag der SPÖ wurde Ende April 2020 einstimmig eine Kontrollamtsprüfung in Auftrag gegeben. Das Ergebnis liegt nun vor und wurde bei der Gemeinderatssitzung am Donnerstag behandelt – unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Dazu etwas sagen wollten dann aber doch einig­e Fraktionen: